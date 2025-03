Das Wetter in Bayern: anfangs neben Nebel reichlich Sonne, später Wolken bei 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Anfangs vor allem am Alpenrand Nebel, sonst weitgehend klar, am Vormittag verbreitet sonnig. Am Nachmittag Wolken, zunächst trocken bei 11 bis 18 Grad. Morgen windig und bewölkt. An den Alpen länger anhaltend Regen; in höheren Lagen Schnee. Am Sonntag ähnlich wechselhaft. Am Montag nur noch selten Schauer. Höchstwerte 7 bis 14 Grad, am Sonntag bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 06:00 Uhr