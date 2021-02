Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute anfangs etwas Regen, später freundlicher, Sonne vor allem in Franken und an den Alpen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Morgen locker bewölkt und trocken bei 9 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag und Montag viel Sonne bei bis zu 18 Grad. Nachts vielerorts klar und frostig kalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 06:00 Uhr