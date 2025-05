Das Wetter in Bayern: An den Alpen vereinzelt Schauer; Höchstwerte 14 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag am oberbayerischen Alpenrand vereinzelt Schauer. Am Abend sind auch westlich des Spessarts erste Tropfen möglich. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht verbreitet Regen auf weite Teile Bayerns ausbreitend, nur im Südosten bis zum Morgen meist noch trocken. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen vielerorts Regen. Am Montag örtlich Gewitter. Am Dienstag meist trocken. Es bleibt recht windig bei Werten bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 14:30 Uhr