Das Wetter in Bayern: An den Alpen sonnig, sonst bewölkt

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, am Vormittag gebietsweise neblig; örtlich Sprühregen. Einzig in den Alpen häufig sonnig. Höchstwerte 0 bis 8 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 1 Grad. Morgen wenig Wetteränderung. Ab Montag auch abseits der Alpen freundlicher mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte minus 2 bis plus 8 Grad. Tiefstwerte nachts plus 3 bis minus 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2021 10:00 Uhr