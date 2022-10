Das Wetter in Bayern: an den Alpen sonnig, sonst auch bewölkt und von Nordwesten her Regen, 16 bis 23 Grad

Hunderte ukrainische Orte sind nach Angriffen ohne Strom

Kiew: Nach russischen Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine haben Menschen in hunderten Ortschaften keinen Strom. Betroffen davon sind vor allem der Norden und das Zentrum des Landes. Russland hatte gestern mit Drohnen unter anderem Einrichtungen zur Energieversorgung beschädigt oder zerstört. Am Abend gab es dann erneut Luftalarm in der Hauptstadt Kiew, aber auch in den südlichen Gebieten Mykolajiw und Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner abendlichen Videoansprache die westliche Staatengemeinschaft um weitere Waffen zur Luftabwehr gebeten. Die Ukraine brauche noch viel mehr solcher Systeme, erklärte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2022 06:00 Uhr