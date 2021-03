Nachrichtenarchiv - 16.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Für die Alpen gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wegen Schneefall. Ansonsten wechselhaft und windig bei 1 bis 9 Grad. In der Nacht noch einzelne Schneeschauer, Abkühlung auf Plus 1 bis Minus drei Grad. In den nächsten Tagen weiter wechselhaft. Tageshöchstwerte zwischen 0 und 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 15:00 Uhr