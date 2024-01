Das Wetter in Bayern: An den Alpen Regen bei 8 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht trocken, ab und zu klar, an den Alpen zeitweise Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in den Hochlagen der Alpen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen und am Freitag weiter windig und regnerisch. Am Samstag freundlicher. Höchstwerte 3 bis 11, Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 19:45 Uhr