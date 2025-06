Das Wetter in Bayern: An den Alpen noch Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Für Teile von Schwaben gilt eine Unwetterwarnung. In der Nacht bei 21 bis 11 Grad an den Alpen noch örtlich nass. Tagsüber zunächst teils sommerlich heiß. Dann aber von Westen kräftige Schauer und Gewitter. 24 bis 31 Grad. Montag und Dienstag weitgehend trocken, zeitweise freundlich, aber etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 21:30 Uhr