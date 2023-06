Meldungsarchiv - 16.06.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt. Vor allem im Osten und am Alpenrand kann es noch Schauer und Gewitter geben. Nachts klar bei 13 bis 8 Grad. Die Aussichten: Am Wochenende viel Sonnenschein. Am Montag Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte: 23 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 17:00 Uhr