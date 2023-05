Das Wetter in Bayern: an den Alpen noch einzelne Gewitter, in der Nacht trocken

Meldungsarchiv - 20.05.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich mit einigen Wolken. Vor allem an den Alpen westlich des Inns und in Oberfranken lokale Schauer und Gewitter möglich. In Böen lebhafter Wind. In der Nacht klar oder locker bewölkt mit Tiefsttemperaturen von 14 bis 8 Grad. Morgen und übermorgen viel Sonnenschein bei 21 bis 28 Grad, am Nachmittag und Abend aber örtlich Schauer und Gewitter. Am Dienstag unbeständig mit schauerartigen Regenfällen und Gewittern und etwas kühler.

