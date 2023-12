Das Wetter in Bayern: An den Alpen klar, sonst bewölkt, Abkühlung bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen oft klar, sonst meist bewölkt und bis Mitternacht ganz vereinzelt Regen. Es kühlt ab auf +5 bis -4 Grad. In den kommenden Tagen teils freundlich, teils bewölkt; besonders in Alpennähe auch länger sonnig. Vereinzelt Regen - am ehesten in Nordbayern. Tagsüber 5 bis 13, in den Nächten +7 bis -3 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2023 20:15 Uhr