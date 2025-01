Das Wetter in Bayern: An den Alpen Föhn

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt. An den Alpen föhnig. Später in der Rhön etwas Regen möglich. In der Nacht teils länger klar. In Unterfranken kann es regnen. Abkühlung auf +5 bis -2 Grad. Auch in den kommenden Tagen im Süden teils Sonne, im Norden Wolken und örtlich Regen. Höchstwerte bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 16:00 Uhr