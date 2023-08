Meldungsarchiv - 05.08.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Bodensee und in Franken Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Sonst überwiegend bewölkt und vor allem in Süd- und Ostbayern Regen. Der Wetterdienst warnt vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen an den Alpen. Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Bis Montag Wolken, Regen und viel Wind. Am Dienstag teils auch sonnig. Höchstwerte zunächst 12 bis 19, am Dienstag bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 11:00 Uhr