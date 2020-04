Das Wetter in Bayern: Am Wochenende viel Sonnenschein, 14 bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich mit einigen Wolken. In der Nacht vielerorts klar, an den Alpen zeitweise wolkig; Tiefstwerte 4 bis 12 Grad. Die Aussichten für Wochenende: Viel Sonnenschein, jeweils spätnachmittags und abends in den Alpen lokale Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 14 bis 20, ab Sonntag 16 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 18:00 Uhr