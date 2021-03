Das Wetter in Bayern: am Vormittag und zum Abend hin Schneeregen, sehr windig

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag ziehen von Nordwesten her zahlreiche Schauer durch - teils mit Gewittern, teils als Schnee. Am Nachmittag ruhiger, zum Abend neue Schauer. Höchstwerte 3 bis 7 Grad, mit teils kräftigem Wind. Die weiteren Aussichten: Ab morgen verbreitet Schneeregen, im höheren Lagen Schneefall bei ähnlichen Temperaturen. Für den Alpenraum warnt der Deutsche Wetterdienst vor Schneeverwehungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 06:00 Uhr