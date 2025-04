Das Wetter in Bayern: Am Vormittag sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag sonnig, am Nachmittag von Südwesten her bewölkt, später Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht meist bewölkt und örtlich Regen, Abkühlung auf 10 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Ostermontag teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Am Dienstag wechselhaft, aber meist trocken. Höchstwerte bei 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 06:00 Uhr