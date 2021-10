Das Wetter in Bayern: Am Vormittag noch dichte Wolkenfelder, dann zunehmend sonnig.

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst dichte Wolken, besonders entlang der Donau und gebietsweise Nieselregen. Am Nachmittag wird es sonnig bei 12 bis 17 Grad. Die Aussichten: Morgen mehr Wolken und im Norden leichter Regen möglich - bei 13 bis 20 Grad. Mittwoch dann trocken und heiter bei 18 bis 22 Grad. Am Donnerstag kommen Wolken und Regen zurück und es wird etwas kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 06:00 Uhr