Das Wetter in Bayern: Am Vormittag meist sonnig, ab dem Nachmittag von Nordosten her zunehmend bewölkt. Höchstwerte 11 bis 20 Grad. In der Nacht an den Alpen Schauer möglich, sonst meist klar. Tiefstwerte um -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Sonntag und Montag meist sonnig, am Dienstag mehr Wolken als Sonne. Tiefstwerte bis -7 Grad. Am Tag maximal 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2025 06:00 Uhr