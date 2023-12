Das Wetter in Bayern: Am Tag wechselnd bewölkt. 6 bis 12 Grad.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es im Süden meist klar, sonst bleibt es bewölkt, ab und zu regnet es auch. Tiefstwerte +9 bis -1 Grad. Am Tag im Süden auch sonnige Abschnitte, sonst bewölkt, immer wieder Regen. Höchstens 6 bis 12 Grad. Die Aussichten: Teils freundlich, teils bewölkt, in Alpennähe auch länger sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 20:00 Uhr