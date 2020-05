Nachrichtenarchiv - 22.05.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Tag windig und weiterer zum Teil länger anhaltender Regen, im Süden am Nachmittag auch Gewitter, Höchstwerte 16 bis 23 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und Montag oft freundlich und vielerorts trocken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.05.2020 19:45 Uhr