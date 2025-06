Das Wetter in Bayern: Am Tag freundlich und bis 31 Grad warm.

Das Wetter: Am östlichen Alpenrand noch letzte Schauer. Ansonsten in der Nacht trocken und klar oder locker bewölkt. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Am Tag freundlich und bis 31 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 19:00 Uhr