Das Wetter in Bayern: Am Sonntag zunächst sonnig, später zunehmend bewölkt

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils locker bewölkt bei Tiefsttemperaturen von 5 bis 1 Grad. Tagsüber zunächst sonnig, ab dem Nachmittag zunehmend bewölkt und zum Abend in Schwaben Regen. 12 bis 17 Grad. Am Montag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt nass. Am Dienstag Regenschauer. Etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 00:00 Uhr