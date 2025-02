Das Wetter in Bayern: am Samstag sonniger als am Sonntag

Das Wetter in Bayern: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kann es hier und da glatt sein. Tagsüber wird es sonnig bis leicht bewölkt, in Niederbayern teils neblig-trüb. Am Sonntag verdängen Wolken die Sonne, und von Franken bis zum Oberpfälzer Wald und Bayerischen Wald kann es schneien. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen -4 und +4, in den Nächten zwischen -2 und -12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2025 02:00 Uhr