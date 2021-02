Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zunehmend bewölkt

RKI meldet 4426 Corona-Neuinfektionen

München: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht insgesamt weiter zurück. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 4.426 neue Ansteckungen. Das sind gut hundert weniger als vor einer Woche. Laut RKI liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bundesweit bei knapp 59, in Bayern aktuell bei rund 57. In vielen bayerischen Regionen ist der Wert unter die Marke von 100 gefallen. Darüber liegen aktuell nur noch 10 Landkreise und Städte, wie etwa Hof und der Landkreis Passau. Am schwierigsten ist die Lage nach wie vor in den Grenzgebieten zu Tschechien. Der Landkreis Tirschenreuth hat weiterhin den höchsten Wert mit 316,5. Den geringsten in Bayern hat Schweinfurt mit 3,7. Seit Mitternacht ist die nächtliche Ausgangssperre in Bayern aufgehoben. Sie gilt aber weiterhin in Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 100.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 08:00 Uhr