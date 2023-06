Meldungsarchiv - 18.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im weiteren Tagesverlauf sonnig bei 27 bis 32 Grad. In der Nacht dann erst klar, später ziehen von Westen her Wolken auf. Gelegentlich etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: längere sonnige Abschnitte wechseln sich mit Wolken ab. Am Nachmittag und Abend örtlich Schauer und Gewitter. Wenig Änderung bei den Temperaturen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2023 16:00 Uhr