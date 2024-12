Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Regen bei höchstens 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viele Wolken und dann erst in Franken, später auch im übrigen Freistaat teils länger anhaltender Regen und lebhafter Wind bei Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad. In der Nacht immer weniger regen. Es kühlt ab auf Werte um 1 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen viele Wolken, etwas Regen oder Schnee und mitunter lebhafte Winde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 12:00 Uhr