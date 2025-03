Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig und trocken, bei 13 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weiter sonnig und trocken, bei 13 bis 18 Grad. In der Nacht an Donau und Isar Nebel möglich. In den Bergen Frost bei minus 6 Grad. Morgen und am Wochenende meist freundlich und tagsüber mild, bei 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2025 15:00 Uhr