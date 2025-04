Das Wetter in Bayern: Am Morgen Wolken, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag Wolken aber freundlich, in Unterfranken auch Nebel. Am Nachmittag von Südwesten her bewölkt, später Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht öfter Schauer oder Gewitter, Abkühlung auf 9 bis 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag teils freundlich, teils Schauer und Gewitter in Franken und Alpennähe. Am Mittwoch wechselhaft. Höchstwerte bei 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 08:00 Uhr