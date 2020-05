Das Wetter in Bayern: Am bewölkt und regnerisch, Nachtwerte 9 bis 6 Grad.

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt und im Süden auch regnerisch. In der Nacht nur noch anfangs in Alpennähe Regen, sonst teils länger klar. Abkühlung auf 9 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. In Süd- und Ostbayern gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 14 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 19:00 Uhr