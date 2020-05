Das Wetter in Bayern: Am bewölkt und regnerisch, Nachtwerte 9 bis 6 Grad.

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt und im Süden auch regnerisch. Aktuell warnt der deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern im Berchtesgadener Land. In der Nacht nur noch anfangs in Alpennähe Regen, sonst teils länger klar. Abkühlung auf 9 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Dienstag In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. In Süd- und Ostbayern gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 14 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 18:00 Uhr