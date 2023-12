Das Wetter in Bayern: Am Abend wolkig, in der Nacht auch Regen und Schneeregen

Das Wetter in Bayern: Am Abend zunächst bewölkt oder trüb. Später bei auffrischendem Wind Regen. Im Osten und Südosten in der Nacht auch Schneeregen mit Glatteis. Tiefstwerte bei plus sechs bis minus ein Grad. Morgen dann bewölkt mit Auflockerungen - vereinzelt auch Schauer. In Alpennähe sonnige Abschnitte. Am Montag und Dienstag meist bewölkt. An den Alpen teils länger anhaltender Regen. Windig bei Höchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 19:00 Uhr