Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt und windig. In Schwaben gebietsweise Regen. Auch in der Nacht unterschiedlich bewölkt. Gebietsweise nass, besonders im Westen und Norden Bayerns. Tiefsttemperaturen 7 bis 0 Grad. Morgen teils bewölkt, teils länger sonnig. Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchstwerte 7 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 17:00 Uhr