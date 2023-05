Meldungsarchiv - 05.05.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils freundlich, teils bewölkt und einzelne, örtlich kräftige Schauer und Gewitter. Auch in der Nacht schauerartiger Regen bei 12 bis 8 Grad. Am Wochenende leicht wechselhaft mit Wolken, teils auch länger Sonne, Schauern und Gewittern. Montag meist bewölkt und zeitweise Regen. Temperaturen tagsüber 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2023 17:00 Uhr