Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend windig und wechselnd bewölkt. Zwischendurch Schauer. Auch in der Nacht wechselhaft mit schauerartigen Regenfällen. Temperaturrückgang auf 14 bis 10 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiterhin unbeständig, windig und zeitweise Regen. Vor allem im Süden ab und an freundlich. Höchstwerte zunächst 13 bis 20 Grad, am Donnerstag noch kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 17:00 Uhr