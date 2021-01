Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht noch Schnee bei bis zu minus 9 Grad.

Kremlkritiker Nawalny am Flughfen in Moskau gelandet

Moskau: Der Kremlkritiker Nawalny ist in der russischen Hauptstadt angekommen, allerdings an einem anderen Flughafen als geplant. Die Maschine aus Berlin landete mit Verspätung in Scheremetjewo. In Wnukowo, wo er eigentlich ankommen sollte, hatten sich auf Nawalnys Wunsch Hunderte Anhänger und zahlreiche Journalisten versammelt. Daraufhin hatten die russischen Behörden ihr Polizeiaufgebot dort weiter verschärft. Anhänger des Oppositionsführers berichten von präventiven Festnahmen. Auch der 44-Jährige selbst muss mit seiner Festnahme rechnen. Er soll in einem früheren Strafverfahren gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Nawalny war in Berlin ärztlich behandelt worden, nachdem er Mitte August in Russland Opfer eines Attentats mit einem Nervengift geworden war. Der Putin-Gegner hat stets betont, dass er trotz aller Gefahr seinen Platz in Russland sehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 19:00 Uhr