Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar und trocken. Tiefstwerte +3 bis -6 Grad,

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht trocken und häufig klar. Später in den Niederungen regional neblig. Tiefstwerte +3 bis -6 Grad. Bis Mittwoch weiterhin heiter bis wolkig, gebietsweise neblig-trüb. Auf den Bergen länger sonnig. In den Nächten 0 bis -8 Grad. Höchstwerte -2 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 17:00 Uhr