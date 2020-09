Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils Regen

Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben begonnen

Augsburg: In mehreren Bundesländern haben die Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern begonnen. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern gab es Aktionen vor städtischen Betrieben; in Augsburg haben nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 90 Mitarbeiter der Stadtentwässerung gestreikt. Bei den Kieler Stadtwerken nahmen 305 Mitarbeiter am Ausstand teil. In anderen Bundesländern sollen ähnliche Aktionen in den nächsten Tagen folgen. Verdi will mit den Warnstreiks den Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von über zwei Millionen Beschäftigten. Verdi und der Beamtenbund fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Die kommunalen Arbeitgeber bezeichnen die Forderung als nicht umsetzbar und verweisen auf die Corona-bedingt schwierige Finanzlage vieler Städte und Gemeinden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 16:00 Uhr