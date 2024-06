Das Wetter in Bayern: am Abend teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt. Im Süden und an den östlichen Mittelgebirgen vereinzelt Schauer möglich. In der Nacht kühlt es runter bis auf 5 Grad. Morgen von den Alpen bis nach Niederbayern anfangs teils sonnig, sonst viele Wolken und vereinzelt Regen. Am Wochenende etwas wärmer, aber wechselhaft. Am Samstag gebietsweise Gewitter, am Sonntag kaum noch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 17:00 Uhr