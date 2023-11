Das Wetter in Bayern: Am Abend teils bewölkt, teils freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils bewölkt, teils freundlich und weitgehend trocken. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen im Osten anfangs noch etwas Sonne. Ansonsten von Westen her Regen. Am Freitag grau und gebietsweise Regen. Am Samstag wieder freundlicher. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 15 Grad. Tiefstwerte um 1 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 17:15 Uhr