Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig, in der Nacht sternenklar

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein sonnig, am westlichen Alpenrand leichte Schauer- und Gewitterneigung. In der Nacht sternenklar. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Dienstag weiter viel Sonne bei Tageshöchstwerten zwischen 26 und 31 Grad. Am Mittwoch dann kühler und wolkig mit teils gewittrigen Regenfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 17:00 Uhr