Das Wetter in Bayern: am Abend Sonne und Wolken, in der Nacht teils gewittriger Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden einige Wolken, sonst häufig Sonnenschein. In der Nacht in Unter- und Oberfranken stellenweise gewittriger Regen. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, nur nördlich des Mains etwas Regen. Am Nachmittag stellenweise Schauer und Gewitter. Am Sonntag meist trüb und regnerisch, ab Montag wieder freundlicher. Tageshöchstwerte bei 21 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 17:00 Uhr