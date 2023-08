Das Wetter in Bayern: Am Abend örtlich Gewitter, in der Nacht Wetterberuhigung.

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise kräftige Gewitter. In der Nacht klingen die Regenfälle ab, zum Teil klart es auf, Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Teils bewölkt, teils länger sonnig. Besonders jeweils am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 25 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 17:30 Uhr