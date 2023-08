Das Wetter in Bayern: Am Abend nachlassende Schauer

Das Wetter in Bayern: Im Norden Sonne und Wolken. Im Süden unbeständig mit Schauern, die am Abend nachlassen. Es weht ein lebhafter Wind. In der Nacht gibt es im Süden noch Schauer, in Nordbayern bleibt es meist trocken. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Morgen wird es überwiegend freundlich. Auch Freitag und Samstag meist sonnig. Höchsttemperaturen morgen 20 bis 26, danach noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 16:00 Uhr