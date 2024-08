Das Wetter in Bayern: Am Abend meist sonnig, in der Nacht Regen.

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils bewölkt teils länger sonnig. An den Bergen vereinzelt Schauer. In der Nacht örtlich Regen bei 18 bis 11 Grad. Morgen im Südosten noch Schauer, sonst freundlich bei 22 bis 27 Grad. Dienstag und Mittwoch viel Sonne, ab Mittwochnachmittag Gewitter möglich. Höchstwerte 26 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 17:00 Uhr