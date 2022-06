Das Wetter in Bayern: am Abend meist klar, morgen viel Sonnenschein

Großbritannien will Assange an die USA ausliefern

London: Großbritannien will Wikileaks-Gründer Assange an die USA ausliefern. Innenministerin Patel unterzeichnete nach jahrelangem juristischem Tauziehen eine entsprechende Anweisung und erklärte, sie sei per Gesetz dazu verpflichtet, weil keine Gründe entgegenstünden. Assanges Anwälte kündigten an, gegen die Entscheidung vorzugehen. Auch die Bundesregierung verwies in einer ersten Stellungnahme darauf, dass der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft sei. Vize-Regierungssprecherin Hoffmann bezeichnete die Meinungs- und Pressefreiheit als hohes Gut. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Überall. Er rief die US-Strafverfolgungsbehörden auf, die Anklage gegen Assange fallen zu lassen. Der Australier hatte 2010 geheime Dokumente des US-Militärs veröffentlicht, die unter anderem Kriegsverbrechen im Irak belegen sollten. Seitdem ist er auf der Flucht. In den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 15:00 Uhr