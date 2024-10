Das Wetter in Bayern: Am Abend meist klar, morgen nach Nebel sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist klar, nur im Südwesten überwiegend bewölkt, in Schwaben vereinzelt Regen. Kommende Nacht teils klar, teils wolkig, später im Alpenvorland Nebel, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen erst teils zäher Nebel, dann überwiegend freundlich. Am Freitag Sonne und Wolken, örtlich ein paar Tropfen. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 17:00 Uhr