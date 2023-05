Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, in der Nacht Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Verhaftung von Pakistans Ex-Premier führt zu Ausschreitungen

Islamabad: Der frühere pakistanische Ministerpräsident Khan ist wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden. Polizisten führten den populären Oppositionspolitiker aus einem Gericht in der Hauptstadt Islamabad ab. Die Anhänger von Khan reagierten empört. In mehreren Städten Pakistans kam es zu Ausschreitungen. So stürmten Menschen in den Großstädten Lahore und Rawalpindi Gebäude des Militärs. Khan war fast vier Jahre lang Premierminister, ehe er dann vor 13 Monaten per Misstrauensvotum gestürzt wurde. In den vergangenen Monaten hatte er als Oppositionspolitiker immer wieder zu Massenprotesten gegen die Regierung aufgerufen. Auch mit der Armeeführung liegt er über Kreuz. Seit Khans Absetzung hat die pakistanische Justiz immer neue Vorwürfe gegen ihn vorgebracht. Er muss sich mittlerweile in rund 100 Fällen vor Gericht verantworten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2023 18:15 Uhr