Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, in der Nacht 18 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden sonnig. In den Alpen kann es vereinzelt Gewitter geben. In der Nacht klar, örtlich Nebelfelder; Tiefsttemperaturen 18 bis 12 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen bleibt es sonnig und warm bei Temperaturen von 25 bis 33 Grad. Stellenweise muss mit Wärmegewittern gerechnet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 17:00 Uhr