Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, morgen wenig Änderung

Das Wetter in Bayern: Am Abend verbreitet sonnig. Nach einer sternenklaren und milden Nacht morgen viel Sonnenschein und weitgehend trocken. Höchsttemperaturen 27 bis 34 Grad. Die Aussichten: Am Sonntag und Montag kaum Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 17:00 Uhr