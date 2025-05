Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, morgen an den Alpen auch Regen

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend sonnig und trocken bei maximal 19 bis 26 Grad. Nach einer klaren Nacht ist es morgen teils sonnig, teils wolkig; ab dem Nachmittag an den Alpen vereinzelt Regen. Auch Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt, mehr Sonne im Westen. Regen nur vereinzelt im Osten und an den Alpen. Höchstwerte 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 16:00 Uhr